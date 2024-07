L'incidente è stato provocato dalla rottura di un tubo durante dei lavori di scavo

I vigili del fuoco di Milano sono impegnati in questo momento in via Fontana a Milano per un allagamento provocato durante lavori di scavo da parte di un’azienda. L’allagamento sta interessando la via Fontana dal civico 3 al civico 89 e sta provocando soprattutto forti disagi alla popolazione del luogo. Sono 250 le famiglie che in questo momento sono prive del tutto o quasi di fornitura idrica e inoltre la rottura del tubo sta impedendo il regolare svolgimento di attività commerciali nonché di ambulatori e presidi sanitari. I vigili del fuoco sono presenti con due Aps dei distaccamenti di Cuoco e Marcello. Per l’entità del problema è stata coinvolta la protezione civile del Comune di Milano.

Il danno, secondo quanto finora accertato, sarebbe stato provocato da un’impresa che lavora per conto di Unareti. Durante lavori di scavo è stato perforato un tubo da 45 cm. Adesso i tecnici Unareti sono al lavoro per intercettare una valvola di chiusura al momento bloccata. In tilt, a causa dell’allargamento, anche due cabine elettriche.

