Foto di archivio

E' stato trovato a quattro metri di profondità. Continuano le ricerche dell'altro giovane

È stato recuperato dai vigili del fuoco, nelle acque del Brenta a Campo San Martino (Padova), il corpo di uno dei due ragazzi dispersi. Continuano le ricerche dell’altro giovane.

La vittima è stata recuperata alle 22:40 dai sommozzatori che l’hanno individuata e recuperata priva di vita in un punto di risacca del fiume, a quattro metri di profondità. L’uomo, insieme a un altro giovane, era stato visto scomparire nel fiume quando era entrato in acqua per recuperare un pallone. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.

