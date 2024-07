I giovani hanno 23 e 30 anni

Due ragazzi di 23 e 30 anni scomparsi questo pomeriggio nelle acque del Brenta, finendo trascinati via dalla corrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le ricerche. Al lavoro sommozzatori di Venezia, squadre fluviali con il gommone, esperti in topografia applicata al soccorso e l’elicottero del reparto volo di Bologna. Sul posto anche i carabinieri e Suem118. Le ricerche finora non hanno avuto esito. I due sono stati trascinati dalla corrente all’altezza del ponte di via Bassa, nella zona di Campo San Martino, in provincia di Padova.

