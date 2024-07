Temperature roventi ad Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo

Caldo da bollino rosso oggi e domani in 12 città italiane, che saliranno a 13 mercoledì. In base al bollettino del ministero della Salute, il livello 3 di rischio per le ondate di calore sarà raggiunto oggi e domani ad Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. A queste si aggiungerà mercoledì Palermo, oggi e domani da bollino arancione.

