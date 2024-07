Dopo essersi ricoperti con carbone vegetale, gli attivisti si sono seduti sulle strisce pedonali con degli striscioni

Questa mattina intorno alle 11 tre persone aderenti alla campagna ‘Fondo Riparazione’ di Ultima Generazione hanno versato della vernice sulla strada adiacente a Prato della Valle, dove si tiene il consueto mercato del sabato. Dopo essersi ricoperti con carbone vegetale, gli attivisti si sono seduti sulle strisce pedonali con degli striscioni, spiegando il motivo dell’azione di protesta, ovvero l’inasprimento della repressione per le proteste pacifiche in Italia, e anche nella dimensione cittadina di Padova. Dopo poco sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato via le persone che hanno partecipato all’azione.

