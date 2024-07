La polizia ha arrestato un egiziano e un siriano

La Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 2 soggetti, rispettivamente di nazionalità egiziana e siriana, sbarcati a Lampedusa lo scorso 7 luglio. I due fermati sono ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 12 bis d.lgs. 286/98 perché, in concorso tra di loro e con altri soggetti allo stato non identificati, residenti in Libia, avrebbero fatto entrare illegalmente nel territorio nazionale 46 migranti, prevalentemente di nazionalità bengalese, al fine di trarne profitto, conducendo, governando e tracciando la rotta alla guida di un’imbarcazione inadatta ad effettuare tale traversata e in pessime condizioni di sicurezza, esponendo le persone a pericolo per la loro vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata