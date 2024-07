Al momento non si registrano danni a persone, disagi alla viabilità anche in Trentino

Nottata caratterizzata da forti temporali tra giovedì e venerdì in Alto Adige. Particolarmente colpiti l’Alta Valle Isarco e il comune di Campo di Trens. Sì sono verificati forti temporali con precipitazioni oltre 50 mm/h, che hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. Per via della forte pioggia diversi tra sottopassi, garage, aziende produttive e appartamenti sono stati allagati. Fortunatamente al momento non si registrano danni a persone. Impegnati numerosi pompieri in oltre 100 interventi. Per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l’allerta arancione.

Maltempo in Alto Adige, sopralluogo Kompatscher su zone colpite

Sopralluogo del presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher nelle zone colpite dal maltempo che è iniziato giovedì sera. Sono oltre 150 i vigili del fuoco in azione in Alta Valle Isarco a seguito dei temporali che si sono abbattuti sulla regione. I volontari di tutto il distretto sono al lavoro senza sosta in collaborazione con diverse imprese edili e servizi provinciali, per ripristinare in tempi brevi la situazione di normalità nell’intera zona coinvolta dei forti temporali di questa notte. Si registrano diverse frane, alcune abitazioni allagate e un hotel investito da una colata di fango che ha riempito le cantine e il piano terra. Chiusa la strada statale tra Campo di Trens e Vipiteno. Al momento non si registrano feriti.

Allagato sottopasso A22 a Trento, alberi caduti sui passi

Allagato il sottopasso che porta al casello Trento nord di Autostrada del Brennero, criticità sulla statale 346 del Passo San Pellegrino per la caduta di alberi. Stessa situazione sulla statale 241 in val d’Ega e Passo di Costalunga in val di Fassa. L‘ondata di maltempo che ha investito il Trentino sta dunque provocando disagi e rallentamenti sulla rete viaria, soprattutto nella zona della valle dell’Adige e valle dei Laghi dove la Centrale unica di emergenza ha gestito un forte flusso di chiamate. La Protezione civile ricorda che fino a domani alle 12 resta in vigore l’allerta meteo con criticità idrogeologiche.

