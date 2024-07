Immagini di repertorio

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine

Il maltempo provoca ancora una frana sulla strada statale 36 Raccordo Lecco – Valsassina dal km 0,000 al km 9,000 a Lecco: per questo motivo Anas ha comunicato la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla vecchia Lecco–Ballabio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

