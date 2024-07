"Cchi mette in discussione la grandezza imprenditoriale di un uomo che ha creato milioni di posti di lavoro è al di fuori del mondo e della storia", ha aggiunto

“Da ministro ho firmato con orgoglio l’ok perché Berlusconi è stato un grande imprenditore, un grande uomo di impresa, di sport, di editoria, di finanza. Per me anche un grande politico, poi questo lo lascio giudicare agli altri. Però chi mette in discussione la grandezza imprenditoriale di un uomo che ha creato milioni di posti di lavoro è al di fuori del mondo e della storia”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sull’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, parlando a margine dell’inaugurazione del nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi a Pontecagnano (Salerno). “Da italiano oltre che da lombardo non vedo l’ora di atterrare all’aeroporto Malpensa Berlusconi“, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata