All’evento presenti anche diversi esponenti delle opposizioni

È andata in scena a Roma, in piazza Santi Apostoli, l’ultima delle maratone oratorie organizzate in tutta Italia dall’Unione delle Camere Penali per denunciare i suicidi e, più in generale, le condizioni delle carceri del paese. All’evento conclusivo presenti anche diversi esponenti delle opposizioni, che hanno manifestato la loro contrarietà al decreto Nordio inizialmente soprannominato ‘Svuotacarceri’, considerato non risolutivo del problema. Presenti anche l’ANM, rappresentati dal presidente Giuseppe Santalucia, e diverse associazioni della società civile, mentre tra i politici che hanno preso parola dal palco si segnalano, tra gli altri, Ilaria Cucchi (AVS), Riccardo Magi (+Europa) e Cecilia D’Elia (PD).

