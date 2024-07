Foto d'archivio

La vittima è il 48enne Emanuele Pietro Montefusco

Omicidio a Napoli, quartiere Ponticelli, dove un uomo, Emanuele Pietro Montefusco, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Argine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Poggioreale, che hanno avviato le indagini. La vittima aveva 48 anni. Aveva precedenti per droga e per furto.

