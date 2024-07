Il video è stato postato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini

Una baby gang di sole ragazze in azione nel centro di Lecco: in cinque hanno strattonato, pestato e insultato un’altra ragazza davanti allo sguardo incredulo dei passanti. Sberle, manate e anche un pugno in faccia, ripresi dal telefonino di un abitante della zona. Il video è stato postato sui social da Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Serve tolleranza zero”.

