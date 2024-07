La scelta della Corte dovrebbe arrivare entro mercoledì

Terminata l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Genova per discutere dell’appello presentato dal Presidente della Regione Liguria – sospeso – Giovanni Toti, per la revoca del provvedimento degli arresti domiciliari, in vigore nei suoi confronti dallo scorso 7 di maggio, il giorno degli arresti nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

La decisione dovrebbe arrivare entro mercoledì: i giudici si sono riservati un paio di giorni. Il ricorso è contro la decisione del gip di Genova che il mese scorso aveva bocciato la richiesta di revoca e attenuazione della misura dei domiciliari del governatore.

Legale Toti: “No requisiti per misura in atto”

“Abbiamo ribadito le richieste della difesa e proposto anche delle ‘subordinate’, il divieto di soggiorno o l’obbligo di soggiorno. Ho ribadito che non ci sono più i requisiti per la misura in atto o potrebbero sussistere in forma attenuata”. Così l’avvocato Stefano Savi, legale del governatore ligure sospeso Giovanni Toti, oggi al termine dell’udienza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata