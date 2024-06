Il governatore della Regione ha incontrato il presidente ad interim Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola

E’ finito da poco il primo dei treincontri autorizzati dal Gip di Genova tra Giovanni Toti e alcuni dei membri della giunta ligure. Gli incontri sono organizzati per avere una durata massima di un paio d’ore e si tengono in presenza, con il fine di permettere al governatore sospeso di incontrare i vertici dei partiti che sostengono la sua maggioranza in Regione e i principali referenti amministrativi.

Toti, autorizzato dal gip di Genova Paola Faggioni e seguito dal suo legale Stefano Savi, ha incontrato questa mattina nella sua casa di Ameglia, nello Spezzino, il presidente ad interim Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. All’ordine del giorno nell’incontro di oggi la situazione in Liguria e gli assetti futuri per la governance della Regione. A parte un incontro con Giampedrone, per gli altri partecipanti si tratta della prima occasione di confronto con Toti dal momento degli arresti di quasi due mesi fa. Tra poco previsto anche un punto stampa del presidente ad interim Piana e degli assessori nello spezzino.

Piana: “Confidiamo Toti torni presto a guida Regione”

“Siamo determinati a proseguire la nostra azione e confidiamo anche ovviamente, nel pieno rispetto delle parti, che si faccia chiarezza il prima possibile perché il presidente Toti possa tornare alla guida della Regione“. Lo ha detto oggi il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro di questa mattina con il governatore ligure sospeso Giovanni Toti.

“Lo abbiamo trovato molto tonico come sempre, molto lucido – ha aggiunto Piana, parlando di Toti – soprattutto determinato. Questo ci incoraggia a continuare la nostra azione rispettando sia quelli che sono i programmi politici che i cronoprogrammi per quanto riguarda tutta l’azione che ne consegue”.

Legale Toti: “Ci stiamo preparando per il Riesame”

“Ho assistito a una riunione motivata e coesa tra persone che evidentemente condividono un programma politico. Per quanto riguarda l’aspetto processuale ci stiamo preparando per il Riesame al quale andremo a ripetere le nostre ragioni riguardo l’infondatezza della misura cautelare in atto e chiederemo una revoca o quantomeno chiederemo che questa venga modificata in maniera meno afflittiva”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Savi, legale del governatore ligure sospeso Giovanni Toti, nel corso del punto stampa post incontro ad Ameglia tra il presidente – ai domiciliari – e i membri della giunta ligure.

