L'incidente sul lavoro a San Martino di Lupari. Ancora da accertarsi le cause

Incidente mortale sul lavoro domenica pomeriggio in un’azienda agricola di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Il titolare della ditta è morto dopo essere caduto, per cause ancora da accertare, all’interno di un macchinario in funzione utilizzato per la miscelatura del cibo per il bestiame. Il corpo esanime dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo aver smontato il miscelatore. Il pm di turno ha disposto che la salma resti a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il macchinario è stato sequestrato. Indagano i carabinieri di San Martino di Lupari.

