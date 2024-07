Dopo un inseguimento di oltre 100 chilometri, l'uomo è stato arrestato a Grigno, in Trentino

“Mia moglie e mio figlio sono stati portati via con la forza“. È iniziata con la telefonata di richiesta di aiuto del marito ai carabinieri di Padova l’attività investigativa che con un massiccio intervento ha portato all’arresto di un albanese di 33 anni del Trevigiano. Dopo un inseguimento di oltre 100 chilometri, l’uomo è stato arrestato a Grigno, in Trentino, per sequestro di persona, rapina aggravata, minaccia aggravata, violenza privata e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, commessi in danno di una donna connazionale 26enne della provincia di Padova con cui aveva avuto una relazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata