La denuncia del musicista: "Mi hanno pestato in 5. Picchiato perché ho detto fascisti?"

Il musicista, volontario e influencer torinese Pietro Morello, in un video su social ha denunciato di essere stato aggredito da 5 persone. “Ho lividi dappertutto. Occhi, labbro, schiena, braccia. Mi hanno pestato. In cinque. Vigliacchi. Urlavano il mio nome e cognome quindi sapevo benissimo chi io fossi, ma questo non conta niente. Quello che non ho capito è perché? Perché ho detto ‘fascisti’ in un video? Lo ridico, a testa alta. Fascisti. O perché ho detto che l’omofobia è una malattia? Bravi, così mi confermate una delle cose in cui credo di più in assoluto: che le parole e la cultura, se usate bene, possono fare molta più paura delle botte”, conclude.

