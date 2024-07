Scoppiato anche incendio, domato dopo alcune ore

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Provinciale 11, a Paulilatino, nell’oristanese. Tre giovani, amici e appassionati di moto e motori impegnati in una gita, hanno perso la vita: Mario Sedda e Roberto Daga, ventisei e trent’anni, erano di Paulilatino. Il primo lavorava in una officina meccanica, il secondo come operaio di una ditta privata che si occupa anche di manutenzioni stradali. La terza vittima è un ex militare e lavoratore in un’azienda fornitrice di energia, Giovanni Melis, 32 anni, nato a Gadoni ma residente a Abbasanta: lascia una compagna e una figlia di un anno. In un tratto della strada ci sono alcuni dossi i tre centauri sono finiti contro un’auto in arrivo dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato tremendo ed è anche scoppiato un incendio, domato dopo alcune ore. Ferito in modo grave e portato con l’elisoccorso in ospedale un quarto motociclista, Ivano Saba, anche lui di Paulilatino. Sotto choc e ferito lievemente l’autista dell’auto rimasta coinvolta, Carlo Masala, 23 anni.

Sindaco di Paulilatino: “Perdiamo due ragazzi d’oro”

Sul luogo della tragedia polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze e un elicottero del 118 e sette elicotteri per domare il vasto incendio. Choc e lacrime a Paulilatino e Gadoni. Commosso il sindaco Domenico Gallus: “Perdiamo due ragazzi d’oro, benvoluti da tutto il paese ed entrambi grandi lavoratori. Siamo tutti straziati, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino”. Affranto anche Francesco Mario Peddio, primo cittadino di Gadoni: “Giovanni ha vissuto in paese sino a pochi anni fa, ma tornava spesso dalla sua famiglia. È una tragedia che ci lascia tutti addolorati”.

