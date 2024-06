La ragazza, di 23 anni, non è in pericolo di vita

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla Provinciale 161, nota anche come ‘Gildonese’, in provincia di Campobasso. Un ragazzo di circa 16 anni ha perso la vita dopo che la Suzuki, guidata dalla sorella maggiore, si è ribaltata impattando contro un muretto di cemento. La ragazza, di 23 anni, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Campobasso. Inutili i tentativi di soccorso per il giovanissimo passeggero. Il magistrato competente è stato informato dell’accaduto e sono in corso le procedure di recupero del corpo. La famiglia della vittima è giunta sul luogo dell’incidente.

Il 16enne viaggiava sul sedile del passeggero sulla Suzuki guidata dalla sorella maggiore, che si trova ora ricoverata all’ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, in stato di shock, ed è monitorata dai medici dell’emergenza. La famiglia è residente a Cercemaggiore, uno dei comuni della cintura campobassana. Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di recupero della salma e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica. Resta da accertare la causa del ribaltamento dell’auto che è finita a forte velocità contro il cordolo di un muretto di cemento.

