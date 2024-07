La salma si trovava in un'area non videosorvegliata all’interno di una macchia di vegetazione a bordo strada

Questa mattina, alle ore 11.45, a Roma Ostia, i carabinieri sono intervenuti in Via del lido di Castel Porziano, dove un cittadino peruviano ha segnalato la presenza del corpo senza vita di un suo conoscente, un cittadino del Perù di 48 anni, dedito come lui ad attività di prostituzione su strada e di cui non aveva più notizie da circa 10 giorni. Il cadavere si trovava all’interno di una macchia di vegetazione a bordo strada.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, al momento non presenta evidenti segni di violenza. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione, quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Ostia e il personale specializzato addetto ai rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia per le attività di sopralluogo. L’area non è videosorvegliata. Il Pm di turno, informato, ha disposto l’esecuzione dell’esame autoptico presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata.

