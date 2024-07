Un 18enne e un 19enne fermati dalla polizia

La Polizia di Siracusa ha fermato e condotto in carcere due ragazzi di 18 e 19 anni accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di due studentesse americane. La violenza è avvenuta la notte del 3 luglio scorso quando le due giovani – studentesse statunitensi in vacanza a Siracusa – dopo aver trascorso una serata in allegria a Ortigia, mentre stavano facendo rientro a casa, sono state avvicinate da due ragazzi a bordo di uno scooter nei pressi della Marina. I due, con il pretesto di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, si sono intrattenuti con le ragazze “approfittando della loro ingenuità – scrivono gli investigatori – dell’ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Successivamente le due vittime sono state indotte a separarsi, subendo le violenze degli aggressori in luoghi diversi”.

Una violenza sarebbe stata consumata in un belvedere nei pressi del lungomare di Ortigia, l’altra all’interno di un’abitazione. La mattina successiva le due giovani studentesse hanno denunciato l’accaduto. Gli investigatori della Squadra Mobile, con l’aiuto dei poliziotti del Commissariato di Ortigia, hanno avviato minuziose indagini che hanno permesso l’identificazione dei due responsabili che sono stati condotti nel carcere di Cavadonna.

