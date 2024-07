Le richieste della pm di Napoli sono ridotte in considerazione del rito abbreviato

La pm della Procura per i minorenni di Napoli, Claudia De Luca, ha chiesto delle condanne a 10 anni e otto mesi, a nove anni e quattro mesi e a nove anni per tre giovanissimi imputati nel processo abbreviato sugli stupri delle due cuginette di Caivano.

Le richieste, per le quali non sono concesse le attenuanti generiche, sono state formulate durante l’udienza in corso al Tribunale per i minorenni di Napoli e sono ridotte in considerazione del rito abbreviato. I tre imputati erano minorenni all’epoca dei fatti, uno dei tre ha compiuto 18 anni alcuni mesi fa. Sono complessivamente sette i minorenni all’epoca dei fatti coinvolti nella vicenda insieme ai due maggiorenni per i quali è in corso il processo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata