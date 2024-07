Foto di archivio

Il giovane era con gli amici a fare il bagno quando, per cause da accertare, non è più emerso

Un ragazzo di 17 anni è morto alla Goja del Pis di Almese, nel Torinese, la cascata tra le rocce alta 14 metri sulla strada per Rubiana. Il giovane – italiano, residente in un comune poco distante – era con gli amici a fare il bagno quando, per cause da accertare, non è più emerso. L’allarme è stato dato dai ragazzi che lo hanno visto in difficoltà. Sul posto sono intervenuti il nucleo alpino fluviale e poi i vigili del fuoco con i sommozzatori. Ci sono voluti diversi minuti per recuperarlo. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei vigili e poi dall’equipe dell’elisoccorso. Il personale del 118 ha constatato il decesso per annegamento. I militari della compagnia di Rivoli (TO) dovranno accertare le dinamiche dell’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata