Esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale nell'ambito del tour in Nord America

La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare italiana ha sorvolato Las Vegas, in Nevada, colorando di verde, bianco e rosso la celebre Strip della città americana. L’esibizione delle Frecce Tricolori fa parte di un tour nordamericano che tocca anche Los Angeles e Huntington Beach, in California, in occasione del Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Sono previsti voli anche sulle città californiane di San Diego, Santa Barbara, San Francisco e Sacramento prima di dirigersi verso il Canada. Tornando negli Stati Uniti, le altre esibizioni delle Frecce Tricolori sono previste dal 27 al 28 luglio a Chicago e Milwaukee, seguite da voli ed eventi nel mese di agosto a Filadelfia, New York, Washington, D.C. e Boston.

