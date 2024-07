Sconto di un terzo di pena ai 2 killer nella sentenza d’appello bis

Sconto di un terzo di pena nella sentenza d’appello bis per i responsabili dell’omicidio, nel luglio del 2019, del carabiniere Mario Cerciello Rega. È la decisione della Corte d’appello di Roma nei confronti degli statunitensi Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, 18enni all’epoca dei fatti. In forza del rito abbreviato 15 anni e due mesi di carcere per Elder, che ha materialmente accoltellato a morte il carabiniere, e 11 anni e quattro mesi a Hjorth per concorso anomalo. I due giovani assistono quasi impassibili alla lettura della sentenza, solo un cenno del capo da parte di Elder. In aula anche la vedova di Cerciello Rega, Maria Rosa Esilio, che in lacrime assieme al fratello del carabiniere ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.

