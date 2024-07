Elder e Hjorth sono accusati dell'uccisione del vice brigadiere dei Carabinieri la notte tra il 25 e 26 luglio 2019

I Giudici della corte d’Assise d’Appello hanno ridotto a 15 anni e a 11 anni le condanne ai due cittadini americani accusati dell’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega ucciso la notte tra il 25 e 26 luglio 2019 durante l’operazione di recupero di uno zainetto scippato ad un uomo a Trastevere. Nel 2023 la Cassazione aveva annullato per l’americano Elder la condanna a 24 anni, mentre per Hjorth era caduta l’accusa di concorso in omicidio.

