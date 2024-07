La comitiva si è scagliata contro gli attivisti con spintoni e pugni: “In Italia facciamo quello che vogliamo”

Alessandro Vaccari, volontario del Tempio del futuro perduto, è stato picchiato da un gruppo di tedeschi a Milano, riportando un trauma toracico e uno shock post traumatico. “Mi trovavo lunedì mattina al Muro della Gentilezza quando intorno alle 11 ci siamo ritrovati la via bloccata da un gruppo di ragazzi europei, molto benestanti, scaricavano le loro macchine di lusso davanti al nostro centro bloccando la strada e creando disordine tra chi era in coda per prendere i vestiti” ha spiegato. “Come volontari ci siamo sentiti in dovere di chiedere a queste persone di spostarsi. Ci hanno detto che in Italia facevano quello che volevano”. Così, la comitiva, si è scagliata contro Vaccari e gli altri attivisti prima con insulti verbali e poi con spintoni e pugni. “Queste cose non devono mai accadere, una prepotenza che è andata a colpire delle persone che stavano facendo del volontariato”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata