Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al GET 2024 in corso a Milano

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha commentato i danni provocati dal maltempo in Piemonte parlando a margine del ‘Global Energy Transition Congress and Exhibition‘, in corso a Milano. “Io arrivo da quei territori ed è chiaro che la Regione Piemonte ha chiesto lo stato d’emergenza. Domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che valuterà nel merito la richiesta”, ha spiegato Pichetto Fratin che ha aggiunto: “Valuteremo sia per quella e sia per la dichiarazione dello stato d’emergenza che darà un percorso più agevolato per la spesa ma anche per le eventuali necessità di stanziamenti”.

