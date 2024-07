L'uomo è stato condannato per l'omicidio dello zio Mario e per aver poi gettato il cadavere in un altoforno

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Giacomo Bozzoli, accusato dell’omicidio dello zio Mario e di aver poi gettato il cadavere nell’altoforno della fonderia di famiglia. L’omicidio, secondo la ricostruzione dei carabinieri che indagarono sulla vicenda, avvenne a Marcheno, in provincia di Brescia, l’8 ottobre 2015.

Il ricorso rigettato dai giudici della prima sezione penale della Cassazione era stato presentato dopo la sentenza della Corte di assise di appello di Brescia del 17 novembre 2023. Oltre alla pena dell’ergastolo, Bozzoli è stato condannato alla pena accessoria dell’isolamento diurno per un anno. Al momento l’uomo risulta non reperibile.

L’operaio della fonderia morto

Legata al caso dell’omicidio di Mario Bozzoli c’è anche la morte di un operaio della fonderia, Giuseppe Ghirardini, ritrovato senza vita nella sua casa in Valcamonica, ucciso da una capsula di cianuro poco dopo la scomparsa dell’imprenditore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata