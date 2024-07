SuperMario sembra in effetti aver bevuto qualcosa di troppo

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. L’ex attaccante dell’Inter appare in un video, divenuto subito virale, mentre barcolla e cade a terra, senza riuscire a rialzarsi durante una serata a Lignano Sabbiadoro. SuperMario sembra in effetti aver bevuto qualcosa di troppo. Alla fine, tra le risate dei passanti e grazie a un amico, il giocatore, ora all’Adana Demirspor in Turchia, riesce a rimettersi in piedi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata