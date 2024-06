Colpite le province del Verbano e di Torino

Un potente nubifragio ha colpito il Piemonte settentrionale e la Val d’Aosta sabato sera, causando frane, esondazioni e smottamenti che hanno costretto all’evacuazione diverse famiglie. Particolarmente colpite le province piemontesi del Verbano e Torino. A Locana, 37 persone sono state evacuate da un ristorante bloccato da una frana. A Mathi, due famiglie sono state evacuate per l’esondazione del fiume Stura di Lanzo.

A Montanaro, due adulti e una neonata sono stati salvati dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati in auto per l’innalzamento del torrente Orco. E a Noasca, 149 mm di pioggia hanno trasformato la cascata in un fiume impetuoso. In Val d’Aosta, la Dora Baltea è esondata causando la chiusura della statale 26.

