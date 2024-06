La tragedia lungo la provinciale 9 a Gargnano

Tragedia lungo la provinciale 9 a Gargnano, in provincia di Brescia, dove un 28enne, alla guida della sua motocicletta, ha urtato la moto del fratello 31enne che gli viaggiava a fianco ed è finito in una scarpata. Fatale l’impatto per il fratello minore che è morto a seguito della caduta nel dirupo. Il maggiore ha invece riportato una frattura alla clavicola ed è stato portato all’ospedale di Gavardo. Sul posto sta arrivando anche un cugino per il riconoscimento della salma: sono intervenuti la polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata