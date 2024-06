Negli scatti i presunti autori e la dinamica dell'assassinio dell'adolescente

La foto in spiaggia dopo il delitto, le immagini nel parco Baden Powell della vittima e dei suoi carnefici: l’omicidio di Thomas Luciani viene descritto in modo dettagliato nell’ordinanza che ha portato al fermo dei due presunti assassini del 16enne ucciso a Pescara.

Nel documento sono pubblicate alcune immagini prese dalle videocamere di sorveglianza e dai telefoni dei due ragazzi fermati. Gli scatti ritraggono i momenti prima e dopo l’omicidio. In una prima foto si vedono uno dei due fermati e Thomas Luciani entrare nel parco, dove sono poi raggiunti da altri ragazzi.

Dopo qualche minuto, Thomas entra nella vegetazione con il gruppo dei giovani, dove le telecamere non possono riprendere: non uscirà più dalla boscaglia, a differenza del primo ragazzo con cui è comparso in foto e che riuscirà dopo essersi cambiato i vestiti. Alle 18:21 lo si vede ina una foto scattata al mare, sulla spiaggia, nei pressi dello stabilimento ‘Croce del Sud’. Qualche ora dopo verrà fermato insieme a un ragazzo parte del gruppo, con l’accusa di omicidio.

