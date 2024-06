L'avvocato Di Giulio: Trovato di fronte a un ragazzino fuori dal mondo"

Un “comportamento sicuramente censurabile da parte di questi ragazzi. Se si sono resi conto di quello che è successo? Credo di sì, ma il fatto è troppo più grande di loro, quindi credo sia necessario che passi un po’ di tempo per capire bene. Ho parlato con lui sia lunedì mattina sia stamane. Non è vero che il ragazzo non ha mostrato pentimento: mi sono trovato di fronte a un ragazzino completamente fuori dal mondo. A mio modesto avviso è ancora sotto shock per tutto quello che è successo”. Lo ha detto a LaPresse l’avvocato Marco Di Giulio, legale di uno dei 16enni fermati per l’omicidio di Thomas Christopher Luciani a Pescara, dopo l’udienza al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il legale difende uno dei due indagati, figlio di un carabiniere. “Al di là delle responsabilità e dei comportamenti è una persona sicuramente scioccata da tutta questa vicenda”, ha continuato il legale.

