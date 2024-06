Nella zona alberi caduti, tetti divelti e allagamenti

A causa del maltempo e delle forti piogge che, dalla giornata di martedì, hanno interessato il Veneto, è esondato il fiume Avenale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Tra Rovigo e Treviso sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti divelti e allagamenti. In un’ora e mezza sono caduti 80 millimetri di pioggia.

