Il Capo della Protezione civile al 'Palatrincone' di Pozzuoli

Il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, arriva al ‘Palatrincone’ di Pozzuoli dove è in corso l’esercitazione per l’emergenza bradisismo: “Queste esercitazioni sono importanti per testare i collegamenti tra tutte le istituzioni coinvolte. Proseguiremo su questa strada con una nuova esercitazione a ottobre anche se la partecipazione della comunità locale è irrinunciabile”.

