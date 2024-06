La prima cittadina al corteo contro il caporalato

A Latina manifestazione in memoria di Satnam Singh indetta dalla comunità indiana locale. Anche stavolta, come in occasione di quella dello scorso sabato organizzata dalla Cgil, la sindaca di Latina, Matilde Eleonora Celentano di Fratelli d’Italia, si è presentata alla testa del corteo. Nella scorsa occasione l’intervento della prima cittadina era stato accolto da numerosi fischi. “Ci sono stati fischi, ma io mi sono sentita in dovere di andare”, sottolineando come invece “la popolazione ha apprezzato il fatto che io, indipendentemente dagli schieramenti politici, partecipo a tutto, come di dovere deve fare un sindaco”, ha detto. “Adesso mi sono attivata con la Farnesina per far arrivare la famiglia della ragazza (Moglie di Satnam Singh ndr) e mi ha risposto proprio oggi che sta provvedendo. La ragazza mi ha espresso il desiderio di aver qui la mamma e la sorella”, ha aggiunto.

