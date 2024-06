La piazza si spacca, alcune sigle e organizzazioni hanno abbandonato il corteo

A Latina è andata in scena la seconda manifestazione in memoria di Satnam Singh, il bracciante indiano venuto morto a seguito dell’omissione di soccorso di cui è stato vittima dopo un incidente sul lavoro. Il corteo, indetto dalla comunità indiana locale, ha visto la partecipazione delle sigle sindacali Uil, Cisl e Usb, oltre alla partecipazione di altre associazioni e organizzazioni civiche e politiche, oltre che delle istituzioni. Nel corso della manifestazione Usb insieme a Potere al Popolo e alle organizzazioni studentesche Cambiare Rotta e Osa, hanno deciso di abbandonare la piazza in protesta contro Cisl e Uil, considerate complici delle organizzazioni padronali.

