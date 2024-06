Operazione "101 e lode" della Guardia di Finanza

Assunti come personale Ata in scuole del Trevigiano grazie a titoli rilasciati da due “diplomifici“ individuati in provincia di Salerno. Sono 25 le persone indagate dalla Procura di Treviso per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Le indagini, svolte dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Treviso, costituisce uno sviluppo dell’operazione “101 e lode” del 2021, nel cui ambito si era già accertato che 101 persone avevano attestato falsamente di aver conseguito diplomi di qualifica professionale con votazione di 100 centesimi; il nuovo filone ha interessato i titoli di servizio che i candidati al concorso indetto nel 2017 dal Miur, valido ai fini dell’assunzione a tempo determinato di personale scolastico Ata, hanno dichiarato di aver conseguito presso due istituti scolastici paritari campani. In precedenti indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore era infatti emerso che tali istituti, gestiti da “faccendieri” orbitanti nel mondo delle scuole private, non erano altro che meri “diplomifici” e non, quindi, plessi scolastici attivi nell’erogazione di regolari attività didattiche.

