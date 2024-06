Il conducente è stato trovato positivo all'alcol test

Si è risvegliata dal coma Jessica Lamarra, la 24enne investita nella tarda serata di ieri in piazza Bausan, nel quartiere Bovisa, a Milano. Secondo quanto apprende LaPresse, la ragazza resta ricoverata in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. La giovane è stata travolta da un’auto, assieme a un’altra donna, mentre si trovava sulle strisce pedonali ed è stata trascinata una per circa 300 metri sotto la vettura. Il conducente, un italiano, è stato indagato perché trovato positivo all’alcol test ed è stato denunciato. Su di lui si stanno facendo ulteriori verifiche e accertamenti. L’autovettura è stata fermata da una volante della Polizia.

La 24enne è stata operata all’ospedale Niguarda, dove dopo l’incidente è stata ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico. L’altra ragazza invece è stata giudicata guaribile in sette giorni.

