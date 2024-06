Non risultano malori a bordo, per i passeggeri è previsto il rimborso integrale del viaggio

Un guasto alle porte di Roma, tra Orte e Settebagni, ha costretto a una lunga sosta sotto il sole un treno Frecciarossa diretto a Venezia. Disagi per i passeggeri per la mancanza di aria condizionata, mentre anche l’acqua si è esaurita velocemente, in una giornata con temperature roventi. La società, da parte sua sottolinea che a bordo del treno, sono state messe in campo le misure di assistenza e sicurezza previste, di informazione a bordo, che è stata fornita a voce, poiché senza elettricità, oltre all’aria condizionata, non funzionavano neanche i microfoni. Per i passeggeri è previsto il rimborso integrale del viaggio. Dalla società viene anche sottolineato che non risultano malori a bordo. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro treno, fino a Tiburtina. Il treno fermo ha determinato una coda di ritardi sull’alta velocità fino a 90 minuti.

