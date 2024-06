Iniziativa congiunta dell'agenzia funebre e della Ong per salvare le persone in mare

Dal 21 giugno Taffo Funeral Services lancia un oggetto simbolo per provocare una riflessione sulla situazione nel Mar Mediterraneo: si tratta della “Bara Salva Gente”, un materassino gonfiabile nato dalla collaborazione con Sos Mediterranée. Per ogni materassino venduto Taffo devolverà 5 euro alla ong, a supporto delle operazioni di salvataggio in mare dei migranti. In vista dell’estate, momento in cui aumentano le operazioni di soccorso e purtroppo anche i morti in mare, Taffo collabora con l’associazione per contribuire a sensibilizzare più persone possibili su quanto il Mediterraneo sia la rotta migratoria più letale al mondo e su quanto sia necessario sostenere le operazioni di salvataggio in mare. “La nostra missione è salvare vite in mare e proteggere le persone” – dichiara Valeria Taurino, Direttrice Generale di Sos Mediterranee Italia – “Far sapere e raccontare quanto avviene nel Mediterraneo sotto gli occhi di tutti noi è altrettanto importante e per questo siamo fieri della collaborazione con Taffo e di questo progetto: creare alleanze e tramite queste raggiungere e informare un pubblico sempre più ampio risponde perfettamente alla nostra triplice missione: salvare, proteggere, testimoniare” conclude. “Come Taffo Funeral Services siamo profondamente consapevoli del valore della vita e della dignità umana” – dichiara Alessandro Taffo – “La nostra collaborazione con Sos Mediterranée nasce da un determinante impegno sociale che va oltre il lavoro quotidiano, molti brand importanti iniziano a capire che bisogna lavorare uniti. Non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che accade nel Mar Mediterraneo, in troppi perdono la vita nel tentativo di raggiungere un futuro migliore. La “Bara Salva Gente” è più di un semplice materassino gonfiabile: è un simbolo della nostra solidarietà e del nostro sostegno alle operazioni di salvataggio in mare”, ha spiegato il figlio del patron delle pompe funebri.

