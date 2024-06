L'omicidio al culmine di una lite in casa. Arrestato un 77enne, la vittima aveva 59 anni

Ha ucciso la moglie a coltellate al culmine di una lite in casa, nella notte, nel quartiere popolare di San Michele a Cagliari. Vittima Ignazia Tumatis, 59 anni, arrestato e portato in carcere a Uta il marito Luciano Ellies, 77 anni, che dopo il delitto ha avvisato le figlie che hanno lanciato l’allarme: sul posto sono arrivati poliziotti e 118, ma per la donna non c’era più niente da fare: era appena rientrata a casa quando è iniziata la lite e il marito si è avventato su di lei colpendola con una decina di coltellate.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della questura di Cagliari, i rapporti tra i due, sposati da tanto tempo ma di fatto separati in casa, non andavano più bene, tanto che la donna usciva ormai sempre da sola anche di sera. Ieri notte la lite sarebbe iniziata perché la donna era rientrata a casa tardi, subito dopo la fine della partita dell’Italia con la Spagna.

“Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più“, avrebbe detto il 77enne, afferrando il coltello da cucina e colpendola una decina di volte. I poliziotti lo hanno bloccato in casa, in stato di choc, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. I medici del 118 hanno tentato di rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono poi arrivati gli specialisti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, la Scientifica, il magistrato di turno Diana Lecca e il medico legale.

