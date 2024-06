Foto di archivio

Un'esplosione ha provocato il ferimento di otto operai: proclamate quattro ore di stop per il settore metalmeccanico a livello provinciale

I sindacati dei metalmeccanici annunciano uno sciopero dopo l’incidente avvenuto alla Aluminium Bozen di Bolzano che ha provocato il ferimento di otto operai. “La sicurezza sul lavoro deve essere messa al primo posto tra le priorità da perseguire. Le aziende devono garantire la salute e la vita dei lavoratori. Non è accettabile che nel nostro Paese si continui in una tragica striscia di incidenti gravi, e mortali, senza che nulla cambi”, si legge in una nota di Fim, Fiom e Uilm Alto Adige. Unitariamente le categorie hanno dichiarato per lunedì 24 giugno otto ore di sciopero alla Aluminium Bozen e quattro ore di sciopero del settore metalmeccanico a livello provinciale (ultime quattro ore per ogni turno). E’ previsto un presidio dalle ore 10 davanti l’azienda. “Non è più accettabile rischiare la vita per lavorare”, concludono in una nota congiunta le sigle sindacali.

Uil: “Profonda preoccupazione”

La UIL intanto ha espresso “profonda preoccupazione per il grave incidente avvenuto nella fabbrica siderurgica Aluminium a Bolzano la scorsa notte”. Dopo la violenta esplosione all’interno del reparto produttivo Mauro Baldessari, segretario della UIL SGK, ha dichiarato: “Si tratta di un incidente gravissimo che ci impone di riflettere seriamente sulle misure di sicurezza attualmente in vigore. Bisogna fare di più per prevenire simili tragedie e garantire la sicurezza dei lavoratori. Proponiamo l’istituzione di un tavolo di confronto con la Provincia di Bolzano per discutere e migliorare le normative e le pratiche di sicurezza sul lavoro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata