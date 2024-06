L'incidente nella zona industriale della città. Quattro le persone ustionate di cui una in modo grave

È di sei feriti, con quattro ustionati di cui uno grave, il bilancio di un’esplosione avvenuta nella notte a Bolzano, nella fabbrica Aluminium, in zona industriale. L’esplosione, segnalata anche da alcuni residenti sui social, è accaduta in un capannone in via Ebner, in zona industriale. Il ferito più grave si trova in rianimazione all’ospedale di Bolzano, mentre i quattro ustionati sono stati trasferiti in altri centri specializzati tra Murnau (Germania), Verona e Milano. Un’altra persona è ferita in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

