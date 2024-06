Il segretario della Cgil manifestazione a Roma in solidarietà agli studenti aggrediti da militanti di estrema destra

Il segretario della Cgil Maurizio Landini condanna l’incidente sul lavoro costato la vita a un bracciante di 31 anni, Satnam Singh, deceduto a Cisterna di Latina. “Credo che sia inaccettabile, perché vuol dire far passare la cultura e l’idea che fare impresa vuol dire anche far morire le persone”, ha detto Landini a margine di una manifestazione organizzata a Roma in solidarietà degli studenti aggrediti da dei militanti di estrema destra. “Imprese che operano in quel modo devono essere chiuse e le leggi ci sono tutte, vanno applicate”. “Siamo di fronte a vere e proprie forme di schiavismo“.

