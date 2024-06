Lo studio: "Declino che cambierà il volto delle società, delle comunità e delle famiglie"

I tassi di fertilità sono in calo, mentre le donne decidono di avere figli in età più avanzata o di non averne affatto. È quanto osservato dall’Ocse nel report ‘Society at a glance 2024’. Il declino a lungo termine del tasso di fertilità totale Tfr, in atto a partire dagli anni ’60, si è interrotto, viene riferito, temporaneamente negli anni 2000, ma è ripreso dopo la grande crisi finanziaria del 2007-2008.

Nel 2022, il Tfr era in media di 1,5 figli per donna nell’area Ocse, con 1,2 figli per donna in Italia e Spagna. L’indice è ancora più basso in Corea, con una stima di 0,7 figli per donna nel 2023.

“Il tasso di fertilità totale (Tfr) si è dimezzato – si legge nel report -, passando da 3,3 figli per donna nel 1960, in media nell’Ocse, a 1,5 nel 2022, al di sotto del ‘livello di sostituzione’ di 2,1 figli per donna. Questo declino cambierà il volto delle società, delle comunità e delle famiglie e avrà potenzialmente un impatto significativo sulla crescita economica e sulla prosperità”.

