Fatou Sarr aveva avuto un arresto cardiaco nella tarda serata di domenica scorsa. I genitori chiedono giustizia

Non ce l’ha fatta Fatou Sarr, la bambina di 11 anni soccorsa nella tarda serata di domenica scorsa dopo essere stata colta da un malore in una piscina a Inzago, in provincia di Milano.

La piccola, in gita con il Cre di Caravaggio, è stata estratta dalla piscina in arresto cardiocircolatorio e trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il decesso è avvenuto giovedì pomeriggio alle 16 circa. I genitori, originari del Senegal dove la bimba è nata prima di trasferirsi in Italia, si dicono “determinati, con il supporto dei nostri avvocati Francesco Giuseppe Vivone e Mirko Mazzali, ad ottenere giustizia per Fatou e a evitare che simili tragedie possano, in futuro, colpire altre famiglie”. Il padre e la madre ribadiscono la richiesta “di fornire qualsiasi informazione utile alle indagini alle autorità competenti. Ogni piccola informazione può aiutarci a far luce su questa vicenda”.

