Stava lavorando in un'azienda di Ceprano. La vittima era originaria di Pontecorvo

Un operaio di 58 anni è morto questa mattina intorno alle 11:30 a causa di un incidente sul lavoro: l’uomo è stato colpito da una trave di ferro mentre stava lavorando in un’azienda di Ceprano, in provincia di Frosinone. Sul posto i sanitari e i carabinieri. La vittima era originaria di Pontecorvo.

Altro morto sul lavoro a Latina

Non ce l’ha fatta il lavoratore indiano di 31 anni abbandonato in strada a Cisterna di Latina dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro avvenuto due giorni fa. Questa mattina è stata infatti dichiarata la morte cerebrale per il 31enne, che era stato portato d’urgenza con eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cisterna di Latina e della stazione di Borgo Podgora di Latina che erano intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

Ancora da accertare le cause dell’incidente: il 31enne è stato agganciato dal macchinario avvolgiplastica a rullo, trainato da un trattore, che gli ha tranciato il braccio destro e schiacciato gli arti inferiori. Dopo l’incidente è stato abbandonato nei pressi della propria abitazione, mentre il braccio tranciato è stato lasciato su una cassetta per la raccolta degli ortaggi.

