Immagine d'archivio

È rimasto incastrato e schiacciato sotto il mezzo agricolo. All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più nulla da fare

Incidente sul lavoro mortale a Magliano in provincia di Grosseto, in Toscana, dove un uomo di 66 anni che stava lavorando su un trattore è deceduto dopo che il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. È successo attorno alle 15 di oggi, martedì, sulla strada provinciale 146: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 inviati dall’asl Toscana Sud Est ma all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare. Il conducente del mezzo agricolo, rimasto incastrato sotto il mezzo, era già deceduto. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Magliano, l’elisoccorso Pegaso 2, l’ambulanza multi-associazioni della Sierra Scansano, forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata